Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,959046
|0,88
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059304
|0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,936346
|0,39
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,658467
|0,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043974
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012360
|2,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027670
|0,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081395
|0,32
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,639325
|0,25
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,005823
|0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,157991
|3,34
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,154012
|3,20
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,530961
|1,46
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,084712
|1,45
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,139496
|1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,974229
|1,90
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,126330
|1,07
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,338831
|0,61
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,187996
|0,61
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,080709
|0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,863999
|0,78
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,867609
|0,64
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,477196
|0,54
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,031469
|0,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,650472
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,423487
|0,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057166
|0,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095671
|0,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033639
|0,50
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,090751
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,079799
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063479
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024265
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,970894
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,037905
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi