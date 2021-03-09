Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 735,624028 2,19 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,181618 0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060991 0,84 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,728623 0,80 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,425219 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,726802 4,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,086260 2,41 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,020412 2,36 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,004291 1,57 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,993607 1,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,058384 3,00 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,057283 2,01 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,119746 1,71 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,044873 0,77 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,176129 0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,035294 1,56 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,082761 1,46 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,956777 1,05 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,063355 0,83 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,358477 0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054656 1,05 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,274850 1,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029273 1,03 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,671774 0,99 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,854860 0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,480553 2,09 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,541889 1,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,821732 1,39 Gedik Portföy Altın Fon 0,874170 1,13 HSBC Portföy Altın Fonu 3,472064 1,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010322 0,05 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,030971 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,082333 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024107 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,920685 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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