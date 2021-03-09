Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|735,624028
|2,19
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,181618
|0,84
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060991
|0,84
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,728623
|0,80
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,425219
|0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,726802
|4,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,086260
|2,41
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,020412
|2,36
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,004291
|1,57
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,993607
|1,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058384
|3,00
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,057283
|2,01
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,119746
|1,71
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,044873
|0,77
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,176129
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,035294
|1,56
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,082761
|1,46
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,956777
|1,05
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,063355
|0,83
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,358477
|0,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054656
|1,05
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,274850
|1,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029273
|1,03
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,671774
|0,99
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,854860
|0,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,480553
|2,09
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,541889
|1,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,821732
|1,39
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,874170
|1,13
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,472064
|1,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010322
|0,05
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,030971
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,082333
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024107
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,920685
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi