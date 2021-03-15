Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060944
|1,69
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,176314
|1,65
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,732200
|1,64
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,444209
|1,52
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,318525
|1,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,087531
|2,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028771
|1,51
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044121
|1,24
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013717
|1,22
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038565
|0,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,114404
|1,75
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,120911
|1,45
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,155899
|1,42
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,045393
|1,38
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,153723
|1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,357758
|1,43
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110286
|1,31
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,083669
|1,27
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,435571
|1,19
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,044756
|0,99
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029266
|1,73
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,269997
|1,70
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,970298
|1,50
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,324436
|1,20
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,906032
|0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,092476
|0,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097588
|0,39
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114560
|0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058318
|0,38
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,490893
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,018248
|0,15
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,067298
|0,14
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,085361
|0,14
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,923257
|0,14
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063797
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi