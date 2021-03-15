Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060944 1,69 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,176314 1,65 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,732200 1,64 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,444209 1,52 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,318525 1,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,087531 2,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028771 1,51 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044121 1,24 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013717 1,22 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038565 0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,114404 1,75 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,120911 1,45 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,155899 1,42 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,045393 1,38 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,153723 1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,357758 1,43 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110286 1,31 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,083669 1,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,435571 1,19 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,044756 0,99 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029266 1,73 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,269997 1,70 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,970298 1,50 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,324436 1,20 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,906032 0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,092476 0,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,097588 0,39 Garanti Portföy Altın Fonu 0,114560 0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058318 0,38 HSBC Portföy Altın Fonu 3,490893 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,018248 0,15 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,067298 0,14 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,085361 0,14 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,923257 0,14 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,063797 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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