Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039494
|1,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|760,085341
|0,72
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,786542
|0,52
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,528300
|0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218859
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,091393
|0,64
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,027545
|0,35
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,005571
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|0,994406
|0,02
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,610554
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,666051
|1,48
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,576569
|0,85
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,118020
|0,30
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,098415
|0,05
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,047077
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,036336
|0,80
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022189
|0,66
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048099
|0,60
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,116024
|0,55
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,874511
|0,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,085766
|0,05
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,566352
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019884
|0,05
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,683785
|0,05
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,084534
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,206732
|1,08
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,126634
|1,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,091209
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,928135
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,048361
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024292
|0,05
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,110074
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi