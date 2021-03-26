Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

26.03.2021 15:19
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0394941,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF760,0853410,72
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7865420,52
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5283000,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2188590,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0913930,64
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,0275450,35
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0055710,05
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu0,9944060,02
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,6105540,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,6660511,48
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5765690,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1180200,30
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0984150,05
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0470770,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0363360,80
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0221890,66
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0480990,60
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1160240,55
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8745110,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,0857660,05
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,5663520,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0198840,05
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,6837850,05
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,0845340,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,2067321,08
QNB Finans Portföy Altın BYF39,1266341,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0912090,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9281350,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0483610,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0242920,05
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,1100740,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, İstanbul, Yatırım, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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