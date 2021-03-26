Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039494 1,14 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 760,085341 0,72 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,786542 0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,528300 0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218859 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,091393 0,64 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,027545 0,35 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,005571 0,05 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 0,994406 0,02 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,610554 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,666051 1,48 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,576569 0,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,118020 0,30 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,098415 0,05 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,047077 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,036336 0,80 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022189 0,66 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,048099 0,60 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,116024 0,55 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,874511 0,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,085766 0,05 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,566352 0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019884 0,05 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,683785 0,05 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,084534 0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,206732 1,08 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,126634 1,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,091209 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,928135 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,048361 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024292 0,05 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,110074 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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