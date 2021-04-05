Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,537057
|0,64
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221574
|0,60
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,698209
|0,56
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|780,636558
|0,47
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,795025
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,233279
|0,11
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,042480
|0,05
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,621683
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,150549
|1,97
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|78,962674
|1,23
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,261427
|1,19
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,576115
|1,19
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,875173
|1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,153566
|0,98
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,115583
|0,94
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,154849
|0,85
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,027627
|0,79
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|93,685765
|0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,508404
|1,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,795133
|0,85
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,175359
|0,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,820174
|0,48
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,411345
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,469990
|1,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,033346
|0,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,199965
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,932778
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,096675
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,005016
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,005544
|0,15
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,064438
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi