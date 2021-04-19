Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

19.04.2021 15:43
Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0419450,97
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,2193520,56
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0947930,56
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0693890,53
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,9217720,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0457561,93
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304820,78
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0912030,58
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0961620,52
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0786990,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1041471,69
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,5686790,99
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4507890,96
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0513960,96
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,3832730,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8983501,19
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1273240,85
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0630680,64
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1154320,55
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,6499740,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5125611,19
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1559561,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8405131,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0603621,13
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9386401,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1256481,19
Fiba Portföy Altın Fonu0,0376931,19
TEB Portföy Altın Fonu0,1069431,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0640001,18
İş Portföy Altın Fonu0,0492781,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1045350,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0127600,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0101210,15
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0105190,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0121680,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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