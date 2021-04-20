En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,70 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Altın Fonu 0,107698 0,71 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126533 0,70 İş Portföy Altın Fonu 0,049625 0,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037958 0,70 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,164048 0,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,055289 0,70 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,853314 0,70 Ak Portföy Altın Fonu 0,101895 0,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064442 0,69 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043725 0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor

Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli

Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar

FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti

Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı

Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin

Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi

Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı