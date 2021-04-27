Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,050841
|0,95
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,674873
|0,65
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,091867
|0,60
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,066375
|0,57
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,097257
|0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,045229
|3,20
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,491483
|1,67
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031426
|1,53
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,141735
|1,06
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048912
|0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,036516
|4,36
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,984553
|3,03
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,486077
|2,85
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,899756
|2,85
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,113783
|2,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,957453
|4,08
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,001629
|3,00
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,141136
|2,26
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,624290
|2,04
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,092709
|1,82
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,633412
|3,41
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,636306
|2,50
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,154842
|2,47
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,941634
|2,26
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,457641
|1,62
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,666649
|0,06
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,014236
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,109032
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,016882
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,016276
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi