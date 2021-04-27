Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,050841 0,95 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,674873 0,65 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,091867 0,60 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,066375 0,57 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,097257 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045229 3,20 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,491483 1,67 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031426 1,53 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,141735 1,06 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048912 0,91 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,036516 4,36 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,984553 3,03 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,486077 2,85 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,899756 2,85 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,113783 2,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,957453 4,08 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,001629 3,00 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,141136 2,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,624290 2,04 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,092709 1,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,633412 3,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,636306 2,50 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,154842 2,47 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,941634 2,26 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,457641 1,62 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,666649 0,06 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,014236 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,109032 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,016882 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,016276 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi

Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil

İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu

Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek

Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu

Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu

Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada