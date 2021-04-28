Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28.04.2021 15:17
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0240460,36HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0240460,36
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5368170,28
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0257300,25
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0265900,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2227800,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0145260,57
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0315810,49
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2454300,31
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0325020,22
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,8503550,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)74,9248632,65
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0073092,31
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,0108802,19
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9179042,02
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1397401,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,9065751,95
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,8333381,25
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0624050,99
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1562890,92
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,4420960,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4903832,25
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1753921,78
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9861641,51
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6729261,39
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6664861,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1095970,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0147520,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0167900,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0173960,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9436210,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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