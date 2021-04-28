Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024046 0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536817 0,28 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025730 0,25 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,026590 0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222780 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014526 0,57 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031581 0,49 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,245430 0,31 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,032502 0,22 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,850355 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 74,924863 2,65 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,007309 2,31 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010880 2,19 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,917904 2,02 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,139740 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,906575 1,95 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,833338 1,25 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062405 0,99 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,156289 0,92 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 4,442096 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,490383 2,25 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,175392 1,78 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,986164 1,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,672926 1,39 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,666486 1,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,109597 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,014752 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,016790 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,017396 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,943621 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir

Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı

Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler

Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu

İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım

Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı

Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak