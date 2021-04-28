Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024046
|0,36
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,536817
|0,28
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025730
|0,25
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,026590
|0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222780
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014526
|0,57
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031581
|0,49
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,245430
|0,31
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,032502
|0,22
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,850355
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|74,924863
|2,65
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,007309
|2,31
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,010880
|2,19
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,917904
|2,02
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,139740
|1,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,906575
|1,95
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,833338
|1,25
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,062405
|0,99
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,156289
|0,92
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|4,442096
|0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,490383
|2,25
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,175392
|1,78
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,986164
|1,51
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,672926
|1,39
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,666486
|1,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,109597
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,014752
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,016790
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,017396
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,943621
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi