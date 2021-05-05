Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,081370
|2,18
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,297401
|0,41
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,529714
|0,38
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|793,186833
|0,37
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,071174
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015249
|2,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032826
|2,05
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047279
|1,37
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,086297
|0,63
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,792096
|0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,065564
|0,99
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056125
|0,74
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,791389
|0,60
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,561732
|0,41
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048501
|0,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049549
|0,64
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,118176
|0,47
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,038527
|0,46
|HSBC Portföy Değ. Fon
|149,382755
|0,44
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,118764
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,204213
|0,90
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,921084
|0,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062906
|0,85
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,976872
|0,81
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,832091
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,131041
|0,90
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111561
|0,90
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051380
|0,90
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039269
|0,90
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105545
|0,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,113596
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,020441
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,021024
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,946966
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,065399
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi