Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,043063 0,37 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029411 0,31 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810299 0,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225203 0,18 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,299556 0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,312310 1,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048387 1,59 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,000793 1,48 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042969 0,75 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,128417 0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083475 3,04 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,430254 3,00 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042041 2,93 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,744879 2,90 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,096965 2,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,002484 1,30 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,076664 1,16 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,686508 1,01 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064020 0,81 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,418983 0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,220778 1,51 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,947191 1,48 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063751 1,36 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,988816 1,28 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,853045 1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067666 1,51 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132842 1,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,113087 1,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039821 1,50 Deniz Port. Altın Fonu 0,058043 1,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010627 0,16 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,116460 0,15 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,023642 0,15 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,020973 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,023048 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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