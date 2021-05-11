Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|790,854716
|0,61
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,051089
|0,20
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,545280
|0,19
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,071800
|0,17
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225538
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049069
|1,41
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033334
|0,80
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,306687
|0,64
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,178294
|0,46
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,004818
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,819400
|1,81
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|18,622907
|1,80
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,025123
|1,79
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,811011
|1,78
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,149444
|1,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048600
|1,84
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064895
|1,37
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,423670
|1,12
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,298855
|0,98
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,166248
|0,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,217209
|1,31
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,117167
|1,28
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,752234
|1,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,746519
|0,86
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064191
|0,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,016756
|0,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,036501
|0,75
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,189297
|0,75
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040102
|0,71
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068143
|0,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,671336
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,949840
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,117034
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,024167
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,021495
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi