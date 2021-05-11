Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 790,854716 0,61 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051089 0,20 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545280 0,19 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,071800 0,17 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225538 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049069 1,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033334 0,80 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,306687 0,64 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,178294 0,46 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,004818 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,819400 1,81 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,622907 1,80 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,025123 1,79 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,811011 1,78 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,149444 1,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048600 1,84 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064895 1,37 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,423670 1,12 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,298855 0,98 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,166248 0,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,217209 1,31 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,117167 1,28 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,752234 1,09 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,746519 0,86 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064191 0,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Gedik Portföy Altın Fon 1,016756 0,87 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,036501 0,75 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,189297 0,75 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040102 0,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068143 0,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,671336 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,949840 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,117034 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,024167 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,021495 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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