En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,80 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048600 1,84 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,819400 1,81 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,622907 1,80 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,025123 1,79 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,811011 1,78 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,149444 1,76 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,595814 1,72 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,807177 1,68 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 18,081710 1,66 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 18,588294 1,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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