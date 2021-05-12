Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029388 0,60 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,052801 0,53 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,365556 0,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,066944 0,52 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,705775 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015250 1,25 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,174811 0,87 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,120940 0,50 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,041853 0,34 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,182024 0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,092789 0,91 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 153,612001 0,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,094729 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,854573 0,92 Aura Portföy Değ. Fon 0,789298 0,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,119918 0,37 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,488349 0,32 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,024978 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032351 0,49 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,234936 0,47 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,969381 0,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,243384 0,46 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064486 0,46 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,134376 0,48 TEB Portföy Altın Fonu 0,114401 0,47 İş Portföy Altın Fonu 0,052671 0,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,058713 0,47 Ak Portföy Altın Fonu 0,108186 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,950319 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,117595 0,05 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,031909 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,047609 0,05 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,135842 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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