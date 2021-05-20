Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,091837 -0,23 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,244842 -0,18 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029497 -0,15 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,072476 -0,15 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,067367 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014808 -4,46 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,100563 -1,16 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,158994 -0,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048468 -0,68 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,534796 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,069103 -1,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,129077 -1,15 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,053836 -0,54 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,094474 -0,34 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 153,434650 -0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,025053 -0,42 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,000737 -0,38 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048568 -0,34 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,033713 -0,16 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,173111 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,724543 -0,43 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032498 -0,22 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,595135 -0,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,261912 -0,16 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,477635 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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