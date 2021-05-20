En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,59 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 2,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,676323 3,59 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050773 2,73 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,093019 2,16 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,131594 1,29 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 102,375879 1,21 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,172545 1,21 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 102,178883 1,20 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,742836 1,10 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085147 1,09 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,679479 1,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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