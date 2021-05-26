Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|809,177765
|1,02
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,247204
|0,36
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,073135
|0,29
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,043708
|0,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,759484
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,221003
|1,41
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033054
|1,25
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,202044
|0,91
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,126740
|0,79
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,151623
|0,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,142463
|0,96
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,097996
|0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|160,519339
|0,46
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071051
|0,45
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,067098
|0,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,580874
|0,96
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,089094
|0,90
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,098556
|0,81
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,983420
|0,77
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,508921
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,067208
|0,48
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,036933
|0,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032839
|0,27
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,283132
|0,26
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,043573
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,409661
|1,52
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,329664
|1,38
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|49,130866
|1,22
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,062575
|0,40
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,230466
|0,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,031982
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,125442
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,029288
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,031319
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,956974
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi