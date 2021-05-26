En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,41 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,409661 1,52 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,221003 1,41 QNB Finans Portföy Altın BYF 45,329664 1,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033054 1,25 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 49,130866 1,22 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 809,177765 1,02 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,580874 0,96 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,142463 0,96 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,202044 0,91 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,089094 0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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