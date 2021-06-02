Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|814,021173
|0,43
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,788932
|0,23
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052616
|0,21
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,684245
|0,18
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,250468
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016065
|2,04
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034760
|1,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,052727
|1,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050527
|0,53
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,170067
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,874608
|1,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086208
|1,85
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,770665
|1,77
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043489
|1,77
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,636745
|1,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,697246
|1,36
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,002191
|0,85
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,012242
|0,64
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,728034
|0,62
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,121500
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,666025
|1,09
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,319663
|1,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,983613
|0,95
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,061623
|0,81
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068801
|0,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,143503
|1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,122103
|1,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,049388
|1,04
|İş Portföy Altın Fonu
|0,056222
|1,04
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,062623
|1,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010740
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,960287
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,129440
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,145069
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,032905
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi