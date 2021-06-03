Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 182,016609 2,36 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,213071 2,08 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,253794 1,33 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095277 1,29 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,857798 1,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016433 2,29 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,493939 1,68 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,239550 1,61 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045186 1,49 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051272 1,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 165,149504 1,47 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,137150 1,42 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,101701 1,31 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072990 1,30 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069550 1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,025252 2,86 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,124765 1,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,730561 1,24 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,097102 1,21 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,543777 0,99 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,363623 1,19 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033632 1,09 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,703110 0,99 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,069327 0,76 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,068633 0,66 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 52,426347 1,26 QNB Finans Portföy Altın BYF 46,256651 1,16 Gedik Portföy Altın Fon 1,097857 0,70 HSBC Portföy Altın Fonu 4,373426 0,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,043363 0,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,145738 0,06 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,058901 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 10,513038 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,130013 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,033429 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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