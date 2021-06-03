Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|182,016609
|2,36
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,213071
|2,08
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,253794
|1,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095277
|1,29
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,857798
|1,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016433
|2,29
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,493939
|1,68
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,239550
|1,61
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,045186
|1,49
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051272
|1,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|165,149504
|1,47
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,137150
|1,42
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,101701
|1,31
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072990
|1,30
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069550
|1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025252
|2,86
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,124765
|1,25
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,730561
|1,24
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,097102
|1,21
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,543777
|0,99
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,363623
|1,19
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033632
|1,09
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,703110
|0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,069327
|0,76
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,068633
|0,66
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|52,426347
|1,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|46,256651
|1,16
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,097857
|0,70
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,373426
|0,68
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,043363
|0,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,145738
|0,06
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,058901
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|10,513038
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,130013
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,033429
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi