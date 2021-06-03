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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.06.2021 15:26
Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu182,0166092,36NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2130712,08Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu182,0166092,36
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2130712,08
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2537941,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0952771,29
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,8577981,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0164332,29
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,4939391,68
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2395501,61
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0451861,49
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0512721,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu165,1495041,47
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1371501,42
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1017011,31
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0729901,30
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0695501,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0252522,86
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1247651,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7305611,24
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0971021,21
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5437770,99
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3636231,19
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0336321,09
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7031100,99
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0693270,76
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0686330,66
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF52,4263471,26
QNB Finans Portföy Altın BYF46,2566511,16
Gedik Portföy Altın Fon1,0978570,70
HSBC Portföy Altın Fonu4,3734260,68
Fiba Portföy Altın Fonu0,0433630,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1457380,06
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0589010,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu10,5130380,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1300130,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0334290,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Petrol, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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