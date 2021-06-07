Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029874 0,73 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070449 0,67 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,809092 0,67 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,096055 0,65 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,917018 0,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045847 2,38 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,049311 2,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,052492 1,97 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,547982 1,86 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,248714 1,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 167,858817 2,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103059 2,48 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,101291 1,88 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,138619 1,63 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,057272 1,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,927880 1,57 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,120675 1,37 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,019458 1,32 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,205792 1,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,759393 1,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033974 0,68 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,733829 0,65 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,393618 0,62 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,468083 0,43 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,073176 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 50,040607 1,24 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 52,585446 0,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 46,393181 0,74 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,148076 0,15 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,038261 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,132325 0,15 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,035531 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,037556 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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