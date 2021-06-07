Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029874
|0,73
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070449
|0,67
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,809092
|0,67
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,096055
|0,65
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,917018
|0,63
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,045847
|2,38
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,049311
|2,25
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,052492
|1,97
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,547982
|1,86
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,248714
|1,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|167,858817
|2,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103059
|2,48
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,101291
|1,88
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,138619
|1,63
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,057272
|1,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,927880
|1,57
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,120675
|1,37
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,019458
|1,32
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,205792
|1,23
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,759393
|1,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033974
|0,68
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,733829
|0,65
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,393618
|0,62
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,468083
|0,43
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,073176
|0,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|50,040607
|1,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|52,585446
|0,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|46,393181
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,148076
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,038261
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,132325
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,035531
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,037556
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi