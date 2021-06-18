Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 831,401128 1,88 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,914981 1,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070329 1,13 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,531197 1,08 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,258188 1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,720416 2,48 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,046680 2,10 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,066553 1,41 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050749 0,74 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,172633 0,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 170,962972 2,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103680 2,11 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,058249 1,75 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104616 1,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,138234 1,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,941565 1,83 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,026632 1,51 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,097285 0,99 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,028449 0,92 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,126134 0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,377231 1,02 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,707203 0,95 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033680 0,91 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,472241 0,90 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,020613 0,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,043342 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,044058 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,138666 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,967990 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,066798 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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