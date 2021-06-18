Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|831,401128
|1,88
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,914981
|1,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070329
|1,13
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,531197
|1,08
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,258188
|1,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,720416
|2,48
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,046680
|2,10
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,066553
|1,41
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050749
|0,74
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,172633
|0,65
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|170,962972
|2,49
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103680
|2,11
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,058249
|1,75
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104616
|1,48
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,138234
|1,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,941565
|1,83
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,026632
|1,51
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,097285
|0,99
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,028449
|0,92
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,126134
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,377231
|1,02
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,707203
|0,95
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033680
|0,91
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,472241
|0,90
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020613
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,043342
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,044058
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,138666
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,967990
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,066798
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi