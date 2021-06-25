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En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

25.06.2021 15:01
En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0423701,96
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1055451,61
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu174,3629051,53
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0476001,43
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8308411,39
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,2074801,38
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0877331,32
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0732301,31
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0591441,31
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0445371,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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