En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,042370
|1,96
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105545
|1,61
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|174,362905
|1,53
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047600
|1,43
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,830841
|1,39
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,207480
|1,38
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087733
|1,32
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073230
|1,31
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,059144
|1,31
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044537
|1,25
Kaynak: AA
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