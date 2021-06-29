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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

29.06.2021 15:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0303160,66İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0712380,51İş Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0303160,66
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0712380,51
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,6624710,48
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1050270,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2621860,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0484271,55
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1049931,29
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8856291,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0356530,76
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1618030,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1132354,32
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu177,9313562,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1080411,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429590,92
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0600040,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9907682,87
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1637460,97
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0270950,85
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2440420,66
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1707860,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4187990,54
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7520660,51
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2628620,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0340470,47
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0112590,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1168400,47
Garanti Portföy Altın Fonu0,1373390,47
İş Portföy Altın Fonu0,0536850,47
Deniz Port. Altın Fonu0,0597920,47
Ak Portföy Altın Fonu0,1104480,46
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0108820,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6872300,06
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9734060,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1610680,05
TEB Portföy Para Piyasası Fonu435,0780920,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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