Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030316
|0,66
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,071238
|0,51
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,662471
|0,48
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,105027
|0,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,262186
|0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048427
|1,55
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,104993
|1,29
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,885629
|1,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035653
|0,76
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,161803
|0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,113235
|4,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|177,931356
|2,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,108041
|1,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142959
|0,92
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,060004
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,990768
|2,87
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,163746
|0,97
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027095
|0,85
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,244042
|0,66
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,170786
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,418799
|0,54
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,752066
|0,51
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,262862
|0,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034047
|0,47
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,011259
|0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116840
|0,47
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137339
|0,47
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053685
|0,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059792
|0,47
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,110448
|0,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010882
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,687230
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,973406
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,161068
|0,05
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|435,078092
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi