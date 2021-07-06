Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030352
|0,10
|Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031291
|0,06
|Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,048060
|0,06
|Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|1,258054
|0,06
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,378270
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036060
|1,17
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,012742
|0,73
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,204552
|0,52
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,319259
|0,49
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,142293
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,246667
|2,16
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044755
|2,11
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088299
|2,11
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,793741
|2,08
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,976225
|1,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,668784
|0,99
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,285705
|0,90
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,434304
|0,87
|HSBC Portföy Değ. Fon
|149,257400
|0,81
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,207444
|0,80
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,532047
|1,87
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,606143
|1,58
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,396679
|1,46
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,171166
|1,11
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,902295
|1,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,860071
|0,22
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,614676
|0,12
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,889898
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,689589
|0,06
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,764091
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|2,091504
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,067435
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,053707
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi