Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030352 0,10 Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031291 0,06 Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,048060 0,06 Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 1,258054 0,06 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,378270 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036060 1,17 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,012742 0,73 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,204552 0,52 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,319259 0,49 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,142293 0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,246667 2,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044755 2,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088299 2,11 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,793741 2,08 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,976225 1,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,668784 0,99 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,285705 0,90 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,434304 0,87 HSBC Portföy Değ. Fon 149,257400 0,81 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,207444 0,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,532047 1,87 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,606143 1,58 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,396679 1,46 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,171166 1,11 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,902295 1,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 43,860071 0,22 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,614676 0,12 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,889898 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,689589 0,06 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,764091 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 2,091504 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,067435 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,053707 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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