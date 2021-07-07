En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,85 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 44,341125 1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,395351 1,01 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066118 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069958 0,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041064 0,83 Inveo Portföy Altın Fon 1,046321 0,82 HSBC Portföy Altın Fonu 4,153577 0,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,117032 0,81 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137604 0,80 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,264684 0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı

Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı

Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor