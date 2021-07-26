Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 817,911055 0,58 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,080849 0,38 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,031329 0,37 Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon 1,013243 0,37 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035207 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,102910 0,58 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,445841 0,53 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,375091 0,48 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 2,086663 0,47 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016946 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,061862 3,58 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 176,578716 3,37 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102516 2,94 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142075 2,22 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,867334 1,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,930807 0,88 Aura Portföy Değ. Fon 0,811029 0,44 İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon 1,138610 0,35 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,056852 0,34 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,029849 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021112 0,36 KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu 1,050553 0,34 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,033822 0,34 KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,150766 0,34 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,767438 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,836550 0,28 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,686073 0,08 İş Portföy Altın Fonu 0,053417 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,064676 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,063614 0,36 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,087382 0,35 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,986819 0,35 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,176943 0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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