Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,256811
|0,84
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030782
|0,41
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,560999
|0,20
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,521129
|0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|187,625655
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046273
|2,95
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,120970
|2,20
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,074894
|2,14
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,912598
|1,76
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,104594
|1,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,732780
|3,21
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032583
|2,91
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,119982
|2,81
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,829768
|2,80
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,474391
|2,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,018899
|1,80
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,306456
|1,66
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,771937
|1,64
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,433663
|1,61
|HSBC Portföy Değ. Fon
|151,819123
|1,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,179794
|1,88
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,608283
|1,64
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,406817
|1,63
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,947252
|1,60
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,510358
|1,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,265769
|2,12
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,112773
|0,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069266
|0,25
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,136402
|0,24
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,109692
|0,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,089632
|0,06
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,066305
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,065427
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,001998
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,163163
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi