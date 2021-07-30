Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,256811 0,84 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030782 0,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560999 0,20 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,521129 0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 187,625655 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046273 2,95 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,120970 2,20 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,074894 2,14 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,912598 1,76 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,104594 1,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,732780 3,21 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032583 2,91 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,119982 2,81 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,829768 2,80 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,474391 2,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,018899 1,80 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,306456 1,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,771937 1,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,433663 1,61 HSBC Portföy Değ. Fon 151,819123 1,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,179794 1,88 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,608283 1,64 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,406817 1,63 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,947252 1,60 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,510358 1,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,265769 2,12 HSBC Portföy Altın Fonu 4,112773 0,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069266 0,25 Garanti Portföy Altın Fonu 0,136402 0,24 Ak Portföy Altın Fonu 0,109692 0,24 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,089632 0,06 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,066305 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,065427 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,001998 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,163163 0,05 ???????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ???????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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