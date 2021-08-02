Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,563938 0,52 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233856 0,43 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,839777 0,37 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,264610 0,24 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 22,831603 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,330924 0,10 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,024611 0,06 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,716473 0,03 İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,061177 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,115871 1,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087550 1,56 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044182 1,47 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,783255 1,44 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 12,246247 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,241348 0,57 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,039025 0,52 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,219365 0,43 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,023530 0,41 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,141378 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,413670 0,49 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,620906 0,48 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,958760 0,39 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,184204 0,37 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,094412 0,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,067965 0,16 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,003550 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,067066 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,164940 0,15 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,181099 0,15 ??????? ??????? ??????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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