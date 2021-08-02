Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,563938
|0,52
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233856
|0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,839777
|0,37
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,264610
|0,24
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|22,831603
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,330924
|0,10
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,024611
|0,06
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,716473
|0,03
|İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,061177
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,115871
|1,57
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087550
|1,56
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044182
|1,47
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,783255
|1,44
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|12,246247
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,241348
|0,57
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,039025
|0,52
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,219365
|0,43
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,023530
|0,41
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,141378
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,413670
|0,49
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,620906
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,958760
|0,39
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,184204
|0,37
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,094412
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,067965
|0,16
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,003550
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,067066
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,164940
|0,15
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,181099
|0,15
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Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi