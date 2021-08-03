Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,568973
|0,89
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235847
|0,85
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,845704
|0,71
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,265511
|0,34
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030815
|0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,013876
|0,35
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,185341
|0,29
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,085293
|0,23
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,079904
|0,22
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,796126
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|15,398853
|1,33
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,651517
|1,29
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,748229
|1,28
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,133896
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,961969
|1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,040439
|2,52
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,789212
|0,98
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,620464
|0,98
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,083424
|0,97
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,125698
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,646411
|0,97
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,427191
|0,96
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,982805
|0,81
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,528069
|0,63
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,190051
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,004373
|0,08
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,699023
|0,06
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,774441
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,072015
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,026103
|0,05
??????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi