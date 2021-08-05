Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,102469 1,35 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094923 1,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051455 1,16 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069176 1,14 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,752624 1,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046219 3,01 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,811045 2,13 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047982 1,64 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,100279 1,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034910 1,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,102518 1,86 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 178,044177 1,82 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,068543 1,81 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072029 1,64 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,148428 1,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,811948 1,78 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,046983 1,69 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,245435 1,45 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096711 1,43 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,989972 1,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,004163 2,07 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,975710 1,62 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,245937 1,62 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064985 1,49 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,876078 1,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,108693 1,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040276 1,66 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068572 1,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,114816 1,65 Garanti Portföy Altın Fonu 0,135085 1,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,069605 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,005499 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,068703 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,166713 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,991766 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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