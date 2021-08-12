Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 825,919899 0,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564277 0,20 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,546652 0,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234292 0,14 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,028909 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016805 1,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043636 1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,105981 0,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034997 0,47 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,037708 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,152673 0,38 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073832 0,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,144611 0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,914120 0,40 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049348 0,34 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,066212 0,32 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,915926 0,24 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,029154 0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,845911 0,07 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,502661 0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021298 0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033856 0,05 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,034097 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,757333 1,71 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,788877 1,52 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,206392 0,90 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,073478 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,072520 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,170867 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,009105 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,995266 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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