Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|825,919899
|0,48
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564277
|0,20
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,546652
|0,16
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234292
|0,14
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,028909
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016805
|1,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043636
|1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,105981
|0,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034997
|0,47
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,037708
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,152673
|0,38
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073832
|0,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,144611
|0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,914120
|0,40
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049348
|0,34
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,066212
|0,32
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,915926
|0,24
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,029154
|0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,845911
|0,07
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,502661
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021298
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033856
|0,05
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,034097
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,757333
|1,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,788877
|1,52
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,206392
|0,90
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,073478
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,072520
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,170867
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,009105
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,995266
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi