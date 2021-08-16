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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

16.08.2021 16:02
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0457190,32
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5674760,28
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,5755040,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8441140,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2355000,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0378181,97
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8572021,84
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0018671,67
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0306011,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0434390,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)104,3810681,09
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,0089140,95
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9809110,88
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)78,3951910,85
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,8587800,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7638571,18
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4564091,05
HSBC Portföy Değ. Fon159,3277350,88
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2711270,71
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,0404530,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6983070,56
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0613620,42
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5574740,30
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4289810,29
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1038550,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,1057522,38
QNB Finans Portföy Altın BYF42,7894261,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,8917481,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1243080,17
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9973670,16
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0990090,16
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0418610,16
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0756930,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Kredi, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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