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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

01.09.2021 15:57
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5748420,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2381880,27
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0457860,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8529400,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0279450,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429201,53
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0417960,56
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,9610840,31
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,6093970,28
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0761670,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0973222,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0489462,52
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,4404182,52
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8668242,44
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,8692591,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7103831,18
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0709381,09
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1244851,06
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,4315550,88
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,0404150,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5676461,13
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4329280,99
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2221780,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1610950,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6887060,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1329170,24
İş Portföy Altın Fonu0,0519230,24
Ak Portföy Altın Fonu0,1068900,24
Deniz Port. Altın Fonu0,0577850,24
TEB Portföy Altın Fonu0,1129760,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0112340,07
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7088230,06
TEB Portföy Para Piyasası Fonu448,5146810,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0846230,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0835460,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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