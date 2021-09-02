Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576299
|0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,854771
|0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238618
|0,18
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,207700
|0,13
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,279247
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,026099
|0,91
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,847811
|0,87
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,991735
|0,81
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,017088
|0,74
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043159
|0,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,191701
|1,31
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,029489
|1,24
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,492370
|0,87
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,024275
|0,78
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,950452
|0,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049441
|1,14
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,977118
|1,04
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,914867
|0,61
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,739073
|0,61
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,130481
|0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,694538
|0,22
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,435183
|0,16
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,858107
|0,14
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,022834
|0,10
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,043172
|0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,607922
|1,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,534746
|0,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,440878
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,085185
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,084104
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,020260
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,183423
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,005902
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi