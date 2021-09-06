Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051323 0,55 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,074527 0,46 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,146025 0,42 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,665238 0,42 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068516 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,053075 3,91 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,013695 3,50 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,866526 3,43 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,039135 3,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043661 2,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,959237 0,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 179,248198 0,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103779 0,70 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,062872 0,39 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 15,904648 0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,092285 0,84 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,141967 0,81 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,075089 0,60 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096955 0,44 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,249332 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064121 0,62 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,991261 0,52 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,227734 0,50 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,946542 0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,854041 0,46 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,742041 4,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,939473 1,33 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,198750 1,27 Inveo Portföy Altın Fon 1,012524 0,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067536 0,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,087427 0,16 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,086341 0,16 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,022337 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,185812 0,15 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,007909 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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