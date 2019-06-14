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En fazla kitabı okuyan arkadaşlarına harçlıklarıyla bisiklet aldılar

3 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, harçlıklarını birirktirip, aldıkları bisikleti en fazla kitap okuyan arkadaşları Oğuz Kaan Polat'a hediye etti.

En fazla kitabı okuyan arkadaşlarına harçlıklarıyla bisiklet aldılar, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, harçlıklarını birirktirip, aldıkları bisikleti en fazla kitap okuyan arkadaşları Oğuz Kaan Polat'a hediye etti. 
Alaplı Ahmet Zeki Atalay İlkokulu 3-C sınıfında eğitim gören 28 öğrenci, harçlıklarını biriktirip, bisiklet aldı. Bisikleti, dönem boyu 75 kitap okuyan, sınıf birincisi arkadaşları Oğuz Kaan Polat'a hediye etti.
Sınıf öğretmeni Aytekin Çiçek, "Oğuz Kaan Polat, 1 yılda 75 kitap okudu, aynı zamanda sınıf birincisi oldu. Sınıf arkadaşları da ona bisiklet aldı. Karne günü bisikletini teslim ettik" dedi.
Oğuz Kaan Polat da "Sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
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