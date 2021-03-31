En fazla kitap okuyan okuyucular ödüllendirildi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 57.'inci Kütüphane Haftası kapsamında yıl boyunca en fazla kitap okuyan okuyuculara ödülleri verildi.

Kütüphane Haftası bu yıl 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında 'Pandemi sürecinde yayımcılık ve kütüphanecilik' ana teması ve 'Çağları aşan söz' sloganıyla kutlanıyor. Bu bağlamda pandemi tedbirleri kapsamında etkinlik düzenlenmezken en fazla kitap okuyan okuyuculara ödülleri düzenlenen sade program ile verildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yıl boyunca en fazla kitap okuyan okul öncesi öğrencisi 1. Müberra Varol, 2. Melek Göksu Tuğrul, 3. Çağın Alp Pehlivan, çocuk kategorisinde 1. Ramazan Bal, 2. Uras Yandım, 3. Secem Kuru, 4. Abdullah İmre Genç, genç kategorisinde 1. Şevval Kır, 2. Mert Arı, 3. Feridun Çanakçı, yetişkin kategorisinde 1. Havva Konukbay, 2. Onur Yücel, 3. Mehmet Zeki Çelik ve 65 yaş üstü 1. Hüseyin Çimen, 2. Ayten Engin olarak belirlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında ödüller kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hasan Yaman tarafından okuyuculara teslim edildi. Ödül töreninde İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mukaddes Gündüz ve kütüphane personeli de hazır bulundu. - BİLECİK