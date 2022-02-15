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En fazla nikah kıyan ilçede 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika

En fazla nikah kıyan ilçede 14 Şubat yoğunluğu

15.02.2022 09:09
En fazla nikah kıyan ilçede 14 Şubat yoğunluğu

Türkiye'nin en çok nikah kıyılan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 43 çiftin nikahı kıyıldı.

Türkiye'nin en çok nikah kıyılan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 43 çiftin nikahı kıyıldı. Bazı çiftlerin nikah akdini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gerçekleştirdi.

Nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü gibi önemli bir tarihte gerçekleştirmek isteyen çiftler sabahın erken saatlerinden itibaren Şahinbey Belediyesi evlendirme memurluğuna geldi. Nikah Memurluğuna başvuru sırasına göre isimleri okunarak çağrılan çiftlere sürpriz yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlerin nikahlarını kıydı.

"En fazla nikah kıyan belediyeyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlenecek çiftlere çeşitli hediyeler verdiklerini belirterek, '14 Şubat Sevgililer Gününde 43 çiftimiz Şahinbey Belediyemize evlenmek için müracaat etti ve 43 çiftimizin de nikahını kıydık. Rabbim tüm çiftlerimizi mesut ve bahtiyar etsin. Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. 2021 yılı içerisinde 9.051 çiftin yani, 18.102 kişinin nikahını kıydık. Aile bizim toplumumuzun çekirdek yapısı, aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuzda o kadar güçlü olur. Mutlu aile huzurlu toplum sloganı ile ile hareket ediyoruz. Evlilik Okulumuzda çiftlerimize eğitimler veriyoruz. Ayrıca Evlilik Okuluna katılan tüm çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Ayrıca maddi imkanı kısıtlı olan evlenecek çiftlerimize de oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, halı ve çekyat hediye ediyoruz. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin inşallah" dedi. - GAZİANTEP

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Sevgililer Günü, Şahinbey, Türkiye, Evlilik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En fazla nikah kıyan ilçede 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: En fazla nikah kıyan ilçede 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika
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