En Fazla Plastik Şişe Toplayan Öğrenciler Ödüllendirildi

Beyşehir
'de, "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenciler, yarışmanın ödülü olan bisiklet, kaykay ve paten kazandı. Üzümlü
Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu'nda sıfır atık ve e Twinning projesi kapsamında "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan kampanya sona erdi.
Okulda 21 gün boyunca devam eden kampanyada, öğrenciler 42 bin 314 pet şişe topladı.
Kampanya sonunda, düzenlenen törende okul birincisi öğrenciye bisiklet, sınıflar düzeyinde birinci olan öğrencilere paten, ikinci olanlara ise kaykay olmak üzere 11 hediye verildi.
Okulun müdür yardımcısı Sefer Bakır, yaptığı konuşmada, projeyle amaçladıkları çevre temizliği farkındalığına ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu konuda 'bir kıvılcım yakalam' dedik ve daha fazlasına ulaştık. 42 bin 314 pet şişe toplayan öğrencilerimiz Konya
ilimizin plaka sayısını bin katı olarak geçti. Amacımız, plastiklerden arınmış ve korunan sağlıklı bir çevre idi. Yaktığımız bu kıvılcımın bütün ülkemizde karşılık bulmasını diliyoruz. Bu projemize katkı sağlayan öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize okul yönetimi olarak teşekkür ediyoruz."