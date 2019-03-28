Son Dakika Haberleri: En Fazla Plastik Şişe Toplayan Öğrenciler Ödüllendirildi

En Fazla Plastik Şişe Toplayan Öğrenciler Ödüllendirildi

48 dakika önce

Beyşehir'de, "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenciler, yarışmanın ödülü olan bisiklet, kaykay ve paten kazandı.

En Fazla Plastik Şişe Toplayan Öğrenciler Ödüllendirildi, System.String[]
Beyşehir'de, "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenciler, yarışmanın ödülü olan bisiklet, kaykay ve paten kazandı.

Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu'nda sıfır atık ve e Twinning projesi kapsamında "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan kampanya sona erdi.

Okulda 21 gün boyunca devam eden kampanyada, öğrenciler 42 bin 314 pet şişe topladı.

Kampanya sonunda, düzenlenen törende okul birincisi öğrenciye bisiklet, sınıflar düzeyinde birinci olan öğrencilere paten, ikinci olanlara ise kaykay olmak üzere 11 hediye verildi.

Okulun müdür yardımcısı Sefer Bakır, yaptığı konuşmada, projeyle amaçladıkları çevre temizliği farkındalığına ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda 'bir kıvılcım yakalam' dedik ve daha fazlasına ulaştık. 42 bin 314 pet şişe toplayan öğrencilerimiz Konya ilimizin plaka sayısını bin katı olarak geçti. Amacımız, plastiklerden arınmış ve korunan sağlıklı bir çevre idi. Yaktığımız bu kıvılcımın bütün ülkemizde karşılık bulmasını diliyoruz. Bu projemize katkı sağlayan öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize okul yönetimi olarak teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:41:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Plastik Şişe Toplayan Öğrenciler Ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]