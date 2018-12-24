Son Dakika Haberleri: En Fazla Tuvalet Kâğıdını Amerikalılar Tüketiyor

En Fazla Tuvalet Kâğıdını Amerikalılar Tüketiyor

1 saat önce

2018 yılında en fazla tuvalet kağıdı tüketen ülkeler belirlendi.

En Fazla Tuvalet Kâğıdını Amerikalılar Tüketiyor, System.String[]
2018 yılında en fazla tuvalet kağıdı tüketen ülkeler belirlendi. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, ülkede yılda kişi başına ortalama olarak 12.7 kilograma denk gelen 141 rulo tuvalet kağıdı tüketildiği kaydedildi.

Yale Üniversitesi'nin 2015 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, insanların yılda 15 milyar ağacı yok ettiği, onların yerine sadece 5 milyar kadar ağaç diktiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu şekilde ağaç kaybının yeryüzündeki ekosistem açısından kaygı verici olduğunu belirtiyor.

Bu anlamda ağaçlardan elde edilen tuvalet kağıtlarının da çevreye büyük zararlar verdiği bilinen bir gerçek. Hatta ekolojiye olan zararı sadece ağaçların kesilmesiyle de kalmıyor. Uzmanlara göre bakir odundan tuvalet kağıdı imal etmenin, küresel ısınma açısından benzin tüketimi çok fazla olan cip sürmekten daha zararlı olduğu vurgulanıyor.

Almanya merkezli istatistik portalı Statista'nın tüketici piyasası görünümü raporuna göre 2018 yılında en fazla tuvalet kağıdı tüketen ülkeler belirlendi. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, ülkede yılda kişi başına ortalama olarak 12.7 kilograma denk gelen 141 rulo tuvalet kağıdı tüketildiği kaydedildi. Amerikalıları 134 rulo tuvalet kağıdı kullanan Almanlar takip etti. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'de ise yılda 127 rulo tükettiği belirtildi.

2018 yılında seçilen ülkelerde kişi başına düşen yıllık tuvalet kağıdı tüketimi şu şekilde sıralandı:

ABD - 141 rulo - 12.7 kg

Almanya - 134 rulo - 12.1 kg

İngiltere - 127 rulo - 11.4 kg

Japonya - 91 rulo - 8.2 kg

Avustralya - 88 rulo - 7.9 kg

İspanya - 81 rulo - 7.3 kg

Fransa - 71 rulo - 6.4 kg

İtalya - 70 rulo - 6.3 kg

Çin - 49 rulo - 4.4 kg

Brezilya - 38 rulo - 3.4 kg - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:36 Kaynak: DHA

İngiltere, Almanya, Yale Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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