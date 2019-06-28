En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

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Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş