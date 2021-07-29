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En fazla vaka artışı yaşanan Siirt'te aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek - Son Dakika

En fazla vaka artışı yaşanan Siirt'te aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek

29.07.2021 12:23
En fazla vaka artışı yaşanan Siirt'te aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek, System.String[]

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında en çok artışın yaşandığı Siirt'te, tüm aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında en çok artışın yaşandığı Siirt'te, tüm aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerden Siirt, bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının da en az olduğu illerden, nüfusu 332 bin 541 olan Siirt'te, 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 87 bin 224, ikinci doz aşı uygulanan sayısı 35 bin 651, 3. dozlarla birlikte toplam aşı yapılan kişi sayısı da 126 bin 646 olarak kayıtla geçti.

"Tüm çadırlarda gece yarısına kadar aşı yapılacak"

Siirt Valiliği, ilde aşılama oranını artırmak ve vaka sayısını azaltmak için düzenlediği "pandemi" konulu toplantıda yeni tedbirleri görüştü.

Toplantıda, ilde 5'i mobil 10 aşı çadırında 14.00-19.00, 17.00-21.00, 20.00-23.00 saatleri arasında verilen hizmet süresi 08.00-24.00 olarak değiştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son günlerde günlük 1500 civarındaki testten yaklaşık 500'ünün pozitif çıktığını söyledi.

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla vaka sayılarında artış yaşandığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu ay tedbirleri sıkılaştırmaya başladıklarını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, vaka sayılarında ciddi bir artış olduğuna, bugün itibarıyla temmuz ayında günlük vaka ortalamasının 250'lere ulaştığına işaret ederek, son bir haftada da günlük vaka sayısının 400 ile 500 arasında değiştiğini gördüklerini aktardı.

Vaka sayısında artış yaşanacağını öngördüklerini, bu nedenle Kurban Bayramı tatilinde de tedbirleri sıklaştırdıklarını ve aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Hacıbektaşoğlu, delta varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayısında artış meydana geldiğini kaydetti.

"Günlük 10 bini zorlayacak şekilde aşımızı yapacağız"

"Burada en önemli kozumuz, salgına karşı bireysel tedbirlerin katı ve çok yaygın bir şekilde alınması, uygulanması ve denetlenmesi." diyen Hacıbektaşoğlu, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Şu anda 125 bin civarında aşı yapıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Randevusuz aşı imkanının gelmesiyle insanlarımız çok teveccüh gösteriyorlar. Tabi kırsaldaki, köylerdeki insanlarımıza, kenar mahallelere ulaşmamız lazım. Dolayısıyla aşı sayısında da ciddi bir ivme yakaladık. Bugün itibarıyla 3 binin üzerine çıktık. Günlük 5 binin üzerine hatta 10 bini zorlayacak şekilde aşımızı yapacağız." diye konuştu.

"Okulların açılmasından önce birinci ve ikinci dozda yüzde 75'i yakalayacağız"

"Okulların açılmasından önce birinci ve ikinci dozda yüzde 75'i yakalayacağız. Bütün planlarımızı buna göre yaptık. Bu sayede toplumsal bağışıklık oranını yakalayacağız." ifadelerini kullanan Hacıbektaşoğlu, il genelinde 5 binin üzerinde vaka olduğunu söyledi.

Hacıbektaşoğlu, hastanelerde yatan 164 hasta olduğunu, filyasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini, karantina şartlarına uymayıp, sokakta olanların tahsis edilen yerlere yerleştirildiğini aktararak, "Cezai tedbirler de uygulanıyor. Bu şekilde denetimlerimizi artırarak, bireysel tedbirlere uyarak mutlaka aşımızı olacak ve bu süreci atlatacağız." şeklinde konuştu.

Siirt'in mart ayında Türkiye'de 100 binde en düşük vaka kaydedilen il olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, bugün ise vaka sayısının 100 binde 740'ların üzerine çıktığını kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, bunu bir an önce stabil hale getirip daha sonra da hızlı şekilde düşüşü sağlamanın büyük önem arz ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"57 aşı odası ve 10 mobil aşı ekibi, il genelinde hizmet veriyor. Bunlar artık saat 08.00'den 24.00'e kadar hizmet verecekler. Tüm süreçler gözden geçirildi. Bunların sayısını artırmaya çalışacağız. Hasta yükünden, hastanenin çalışma düzeni ve personele kadar tüm süreçleri her ay gözden geçiriyoruz. Son durumla ilgili de tekrar çalışmalarımızı yaptık. Tedbirler alınacak. Düğün ve taziyelerde gerekli denetimler yapılıyor. Maske, mesafe, temizlik ve diğer kurallara uymayanlara ceza kesiliyor."

Hacıbektaşoğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla görüştüklerini ve aşı olmak isteyenlere ulaşım hizmeti sunduklarını ifade ederek, il genelinde mobil ekiplerin bütün köyleri dolaştıklarını, bu çalışmaları sürdüreceklerini, ev, apartman, yerleşim yeri bazında ihtiyaç olduğunda karantina tedbirini de uyguladıklarını aktardı.

"Sağ olsun devletimiz yanımızda"

Vatandaşlardan Aydın Yıldız, İstanbul'dan geldiğini ve memleketinde aşı olmayı tercih ettiğini söyledi.

Vaka sayısının artmasının insanları aşıya yönlendirdiğini dile getiren Yıldız, "Vakalar yükselince vatandaş artık aşı oluyor. Herkes aşısını olsun. Sağlık her şeyin başında gelir." dedi.

Tekin Eren de 2. doz aşısını yaptırdığını, kendisini daha güvende hissettiğini belirtti. Kentte birçok noktada aşı uygulama noktasının bulunduğuna dikkati çeken Eren, "Vatandaşın çok daha duyarlı olmasını istiyorum. Aşı olmalarını istiyorum. Aşı imkanı var, her yere mobil çadır kurmuşlar. Sağ olsun devletimiz yanımızda." şeklinde konuştu.

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Twitter, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel En fazla vaka artışı yaşanan Siirt'te aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek - Son Dakika


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