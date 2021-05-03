En fazla vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta denetimler sürüyor - Son Dakika

En fazla vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta denetimler sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

Günlük 100 bin kişide 500'leri geçen vaka sayısıyla en çok vaka artışı yaşanan kentteki Covid-19 yoğunluğu Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Adeta kırmızıya bürünen haritanın tam kapanma ile birlikte normale dönmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen Nisan ayında açıkladığı tabloda en çok vaka artışı 578,82 ile Zonguldak'ta yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan 2021 günü 19: 00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü 05: 00'de sona erecek olan tam kapanma süreciyle birlikte kentte tedbirler sürdürülüyor.

Seyahat İzin Belgesi ve Görev Belgesi haricindekilerin geçişine izin verilmedi kent merkezinde bir çok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu. Yaya olarak sokağa çıkan vatandaşlar da yaya ekiplerince durdurularak belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan ise kontrol noktalarından geri gönderildi.

Adeta kırmızıya bürünen risk haritasının; tam kapanma süreciyle birlikte normale dönmesi bekleniyor.