En fazla vaka artışının görüldüğü iller arasındaki Uşak'ta vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

Sayı öyle az buz değil! Zamlı faturalar sonrası bir ilçe sokağa döküldü

Türkiye'de en fazla vaka sayısı artışının görüldüğü 10 il arasında yer alan Uşak'ta vatandaşlar tedirgin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 15-21 Ocak 2022 tarihleri arasını kapsayan vaka sayısı haritasında Uşak'ta 100 bin kişide 403,05 vaka görüldüğü belirtildi.

Vaka sayısı haritasında ise bir önceki haftaya göre yüzde 59,7'lik artış kaydedilirken, Uşak en fazla vaka artışının yaşandığı 10 il arasında yer aldı.

Vaka sayılarındaki artış kentte esnaf başta olmak üzere birçok vatandaşı da tedirgin etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürse de bazı vatandaşların kurallara riayet etmediği görüldü.

"Halkın daha duyarlı olması gerekiyor"

İsmet Paşa Caddesi'nde telefon tamiri dükkanı bulunan Kemal Baran, AA muhabirine, vaka sayılarındaki artışın üzücü olduğunu söyledi.

Tam kapanma dönemlerinde esnaf olarak çok zorlandıklarını dile getiren Baran, "Uşak'ta bu şekilde vakaların yükselişi üzücü. Uşak çok büyük bir il değil, nüfus olarak da çok büyük değil. Biz esnaf olarak zaten zor şartlar altında iş yapıyoruz burada. Geçen dönemlerde kapanmalar olduğunda çok üzüldük. Maddi anlamda da zorlandık. Uşak halkının bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Özellikle aşıların mutlaka olunması gerekiyor. Kentimizi seviyoruz, ekmeğimizi de buradan kazanıyoruz. İnşallah herkes aşılarını olup kurallara uyar da bu virüs illeti de gider." dedi.

Herkese aşı olması konusunda çağrıda bulunan 66 yaşındaki Arif Can ise şöyle konuştu:

"Uşak'ta vaka sayılarının arttığını görünce çok üzüldüm. Uşaklı hemşehrilerimden rica ediyorum. Lütfen kurallara uyup, aşılarını yaptırsınlar. Aşı olmayınca bulaşma riski de artıyor. Hepimiz üzülüyoruz. Uşak'ımız bunu hak etmiyor. Ben 3 doz aşımı oldum. Bugünlerde de dördüncü doz aşımı olacağım. Hiçbir yan etkisi hiçbir olumsuzluğunu da görmedim. Acısı, sancısı hiçbir şeyi olmadı."

Lise öğrencisi olduğunu ifade eden 17 yaşındaki Ebrar Yayla da "Ben lise öğrencisiyim. Vaka sayılarının arttığını duyunca çok üzüldüm. Çünkü okulların kapanmasını istemiyoruz. Biz okullarda derslerden geri kaldığımızda sınavlarda zorlanıyoruz. Herkesin kurallara riayet etmesini istiyoruz. Aşı karşıtları var ama bunun kimseye bir faydası yok." diye konuştu.