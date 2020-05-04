En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da - Son Dakika

En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da

6 saat önce

Son 100 yılın en büyük salgını koronavirüs bütün Dünya'yı etkisi altına almaya devam ediyor.

En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da, System.String[]

Son 100 yılın en büyük salgını koronavirüs bütün Dünya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Son verilere göre Dünya'da salgın sebebiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 567 bin 561 kişiye ulaştı, 248 bin 333 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye vaka sayısına dünyada en çok vaka görülen 8. ülke olurken ölüm oranını oldukça düşük düzeyde tutan ülke oldu.


Bütün Dünya'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını yaklaşık 200 ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, salgın sebebiyle 248 bin 333 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 3 milyon 567 bin 561 kişiye ulaştı. Öte yandan virüsten iyileşen sayısı da 1 milyon 157 bin 275 kişi oldu.


En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da


Son verilere göre, vaka sayısının en yüksek olduğu kıta hala Avrupa olduğu gözlendi. Avrupa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 447 bin 989 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı 140 bin 645 oldu. İyileşen kişi sayısı da 543 bin 31 olurken aktif vaka sayısı 764 bin 313 kişi olduğu gözlendi.


Avrupa'da İspanya zirvede


Avrupa'da kayıtlı vaka sayısı en fazla 247 bin 122 kişi ile İspanya başı çekerken, ikinci sırayı 210 bin 717 kişi ile İtalya yer aldı. Üçüncü sırada ise 186 bin 599 vaka ile Birleşik Krallık yer aldı. Ölüm sayılarına bakıldığında ise İtalya 28 bin 884 kişi ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 28 bin 446 kişi ile Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, İspanya 25 bin 264 kişi ile üçüncü sırada görüldü.


Diğer yandan, 165 bin 664 vaka ile Avrupa'da vaka sayısı açısından ilk 5 sırada yer alan Almanya ölüm sayısında 6 bin 866 kişi ile oldukça düşük olduğu gözlendi.


Koronavirüsün yeni merkezi ABD'de durum


Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısı 1 milyon 188 bin 421 kişi ile Dünya'da en fazla vaka görülen ülke olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı da 68 bin 602 ile yine ilk sırada yer aldı. Ayrıca toplam ölüm sayısının yüzde 30'a yakını ABD'de gerçekleşti. ABD'de aktif vaka sayısı 996 bin 221 ile Dünya'da zirvede yer alırken virüsü yenen kişi sayısı da 178 bin 594 kişi oldu.


Asya kıtasında İran Çin'in önünde


Asya kısasında ise İran uzun süredir vaka ve ölüm sayısında Çin'in üzerinde yer alıyor. İran'da toplam kayıtlı vaka sayısı 97 bin 424 kişi olurken Çin'de vaka sayısı 82 bin 880 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Ölüm sayılarına bakıldığından Asya kıtasında İran yine 6 bin 203 kişi ile ilk sırada yer alırken Çin 4 bin 633 ölüm ile ikinci sırada yer aldı. Vaka ve ölüm sayılarına bakıldığından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan Asya kıtasında 42 bin 670 vaka bin 395 ölüm ile üçüncü sırada yer aldığı gözlendi.


Afrika kıtasında vaka sayısında Güney Afrika zirvede


Afrika kıtasında toplan açıklanan vaka sayısı 45 bin 474 kişi olurken toplan ölüm sayısı bin 803 kişi oldu. Vaka ve ölüm sayılarına bakıldığında Avrupa ve Asya kıtasına göre daha az vakaya sahip olan Afrika kıtasında 6 bin 783 vaka ile Güney Afrika ilk sırada yer alırken, Mısır 6 bin 465 vaka ile ikinci sırada, Fas 4 bin 903 vaka ile üçüncü sırada yer aldı. Ölüm sayılarına bakıldığında ise 463 vefat ile Cezayir ilk sırada yer alırken 429 vefat ile Mısır ikinci sırada 174 vefat ile Fas üçüncü sırada yer aldı.


Türkiye'de durum


Söz konusu verilere göre, Türkiye 126 bin 45 vaka ile Dünya'da vaka açısından bakıldığında 8'inci ülke olurken, ölüm sayılarına bakıldığında 3 bin 397 kişi ile oldukça düşük olduğu gözlendi. Ayrıca, Türkiye'de toplan iyileşen vaka sayısı 63 bin 151 enfekte sayısı da 59 bin 497 oldu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:16 Kaynak: İHA


Son Dakika

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 20:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]