Üye Girişi
KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor

06.01.2022 09:37

Son açıklanan verilere göre her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde maske ve mesafe kuralına uymayanların bulunduğu gözleniyor.

Son açıklanan verilere göre her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde maske ve mesafe kuralına uymayanların bulunduğu gözleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 18-24 Aralık haftasında her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 ile Kırklareli oldu.

Kırklareli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İsmail Yalçın Kaya, AA muhabirine, yılbaşı eğlencelerinin ardından vakaların ciddi bir şekilde yükselişe geçtiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, özellikle el temizliğine çok fazla özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kapalı alanlarda mümkün olduğunca bulunulmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, vakaların uzun bir aradan sonra pik noktasına doğru ilerlediğini bildirdi.

-"Kurallara uyalım"

Vakaların azalmasının vatandaşların elinde olduğunu dile getiren Kaya şu uyarılarda bulundu:

"Bu süreci en az hasarla atlatmamız için kurallara uymamız gerekiyor. Lütfen Sağlık Bakanlığının açıkladığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Salgın uzun sürdüğü için insanlarda biraz bunalma ve boş vermişlik var.

Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Kurallara uyduğumuz sürece salgını kontrol altına alabiliriz. Şu an ciddi bir artış var. Bunu engellemenin tek şartı biraz birbirimizden uzak durmak. Birbirimizden uzak durmadığımız zaman vakaların ne kadar arttığını görebiliyoruz. Yılbaşı eğlenceleri vakaları artırdı."

-"Maskeleri düzgün takmamız gerekiyor"

Maskelerin düzgün takılması gerektiğine dikkati çeken Kaya, "Gerekirse iki kat maske takalım. Maskelerimizi gün içerisinde değiştirelim, halkımız maskelerini genelde değiştirmiyor. Alıp onu 15-20 gün kullananlar var. Minimum 1 saat, maksimum 4 saat içerisinde değiştirmemiz lazım. Kullandığımız maskeler 4 saatlik. Yani her gün maskelerimizi değiştirebilirsek vaka sayılarını azaltabiliriz." diye konuştu.

Kaya, vatandaşların aşılama çalışmalarına yoğun katılım sağladıklarını belirtti.

Kurallara riayet edilmiyor

Kırklareli'nde de insanların birçoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kentin insan trafiği açısından işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde, bazı kişilerin yasak olmasına rağmen sigara içtiği görüldü.

Salgından korunmak amacıyla kullanılması zorun olan maskeleri de bazı kişilerin hiç takmadığı, bazılarının ise çenesine ya da burnunun altına indirdiği dikkati çekti.

Vatandaşlardan Zait Demirtaş ise tek çarenin kurallara uyularak aşı olunması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarındaki artış kurallara uyulmamasından kaynaklandığını gözlemlediğini belirten Demirtaş, "Bakıyorsun çoğunun maskesi yok. Boş boş gezinenler var. Biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini görüyoruz." dedi.

Aşının çok büyük faydasının görüldüğünü dile getiren Demirtaş, "Vaka sayılarının çıkması önemli değil, aşı vurulmazsa sıkıntı oluyor. Aşı vurulduğu zaman pek endişe olarak görmüyorum. Devletimiz diyorsa 'Biz sizin için aşı yaptık.' gidin ama yerli ama diğer aşılar fark etmiyor, aşınızı olun." ifadesini kullandı.

KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor
KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor
KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor
KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor

YORUMLAR
500

Kırklareli, Yılbaşı, Aralık, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor - Son Dakika


Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz         
10:05
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var         
09:06
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti         
00:10
Irak'ta bir düğünde müzik seçimi sebebiyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı Irak'ta bir düğünde müzik seçimi sebebiyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı         
21:37
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46

Son Dakika Haberleri
10:04 Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz
09:56 TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı
09:55 Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?
09:41 Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor!
09:40 Tolgahan Sayışman tanınmayacak halde
09:35 TBMM'ye sunuldu! Yeni ekonomi paketinde en düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi var
09:15 Restoranlarda menülere zam yolda
09:08 Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:07 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!
09:05 Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 10:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement