En fedakar öğretmen: Yemek masasıyla ders verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel En fedakar öğretmen: Yemek masasıyla ders verdi - Son Dakika

En fedakar öğretmen: Yemek masasıyla ders verdi

6 saat önce

En fedakar öğretmen: Yemek masasıyla ders verdi Öğrencileri için yemek masasını ders tahtasına çevirip ders anlattı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Melike Dinçer, masadan yaptığı tahta ile öğrencilerine ders anlattı.

En fedakar öğretmen: Yemek masasıyla ders verdi

Öğrencileri için yemek masasını ders tahtasına çevirip ders anlattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Melike Dinçer, masadan yaptığı tahta ile öğrencilerine ders anlattı. Koronavirüs sebebiyle okulların tatil edilmesinin ardından evden internete bağlanarak öğrencilerine ders anlatan öğretmen Dinçer, süreci İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Dinçer, yaptığı konuşmasında şunları söyledi; "EBA'da uzaktan eğitim süreci başladığından beri bizler de öğrencilerimize ve velilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler de EBA üzerinden öğrencilerimizin çözemediği soruları çözerek destek olmaya çalışıyoruz. Tabi bu desteği verirken birtakım eksiklerimiz olabiliyor. Ben de evimdeki masayı tahta olarak kullanarak, bu sıkıntıları aşabildiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte rehber arkadaşlarımıza da örnek olmak istedim. Öğrencilerimizin gözünde en ufak bir ışık, en ufak bir mutluluk olabildiysek ne mutlu. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımıza örnek olabilmesi için, belki onlar da görebilir diye, paylaşmak istedim. Birçok öğretmen arkadaşımıza yardımcı olabildiğimizi düşünüyorum. Çok şükür ki olumlu karşılandı. Başta meclis başkanımız Mustafa Şentop ve Bakan Yardımcımıza güzel düşünceleri için teşekkür ederiz. Milli eğitim müdürümüze de çok teşekkür ederim. Umuyorum ki yine okulumuzda tahtanın başında yine ders vermeye devam edeceğiz. O zamana kadar hepimiz evde kalalım, sağlıklı kalalım" dedi.

En fedakar öğretmen: Yemek masasıyla ders verdi

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:17 Kaynak: İHA

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