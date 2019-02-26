En Garip 10 Fobi Vakası - Bu Fobiler Gerçek...

Fobi basitçe bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir.

Fobi basitçe bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir. Psikologlar tarafından tanımlanmış 400'den fazla fobi bulunmaktadır. Bizde bugün sizlere bu fobilerin en ilginçlerinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız karşınızda en garip 10 fobi.

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