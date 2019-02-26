Son Dakika Haberleri: En Garip 10 Fobi Vakası - Bu Fobiler Gerçek...

En Garip 10 Fobi Vakası - Bu Fobiler Gerçek...

3 dakika önce

Fobi basitçe bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir.

Fobi basitçe bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir. Psikologlar tarafından tanımlanmış 400'den fazla fobi bulunmaktadır. Bizde bugün sizlere bu fobilerin en ilginçlerinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız karşınızda en garip 10 fobi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:29 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Valbuena'yla Sözleşme Yenilenmesini İstedi

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:32:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Garip 10 Fobi Vakası - Bu Fobiler Gerçek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]