En Genç Milletvekilinden Siyaset Tavsiyesi

AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları tarafından 'Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset' konulu söyleşi düzenlendi.

AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları tarafından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde 'Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset' konulu gençlik buluşması düzenlendi. Söyleşiye, Türkiye'nin En Genç Milletvekili Rumeysa Kodak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin konuşmacı olarak katıldı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Zonguldak Önceki Dönem Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun katıldığı programda gençlere siyasette daha fazla yer almaları gerektiği anlatıldı. Soru cevap şeklinde düzenlenen konferansta gençler AK Parti İstanbul Milletvekili Kadak'ı büyük bir enerjiyle karşılarken, siyaset hakkında çeşitli sorular sordular.



Konferansta konuşan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş gençlerin her zamana sahada olması gerektiğini belirtti. Başkan Alabaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, şu anda zaten bir sahanın içerisindesiniz. Kendinizi asla yedek kulübesine hazırlamayın. Çünkü daha hızlanmamız gereken nice büyük maçlar var. Sizi ilk 11'de görmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bu sözüne karşı bizler, her zaman sahada olmamız gerekir. İl, ilçe, mahalle, üniversite teşkilatlarında aktif rol almamız lazım. Biz gençler Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız yetkiyle ve bu güçle yoldayız. Gelen tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ise seçim sürecinde gençlerin dinamikliğinin önemli olduğunu belirtti. Oruç, "Ereğli'de gerçekten güzel bir buluşma ayarladığı ve organize ettiği için Tekin Bey'e teşekkür ediyorum. Seçim süreci çok yoğun bir şekilde gidiyor ve gençlerin dinamikliği o kadar çok önemli ki. Ereğli potansiyeli bir türlü harekete geçiremeyen, geçirmesi gereken ve griliğe teslim edilmemesi gereken bir kent. Yeşili ve maviyi seçmesi gerekiyor. Gençliğin dinamikliğini seçmesi gerekiyor. Gençlerin burada söyleyecek çok sözü var. Dolayısıyla burada Rumeysa Hanım'ı çok güzel bir şekilde dinleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Türkiye'nin en genç milletvekili unvanını alan Rumeysa Kadak ise konuşmasında Avrupa'nın en çok üreten ülkesi olabileceğini, bu durumda gençlerin önemli bir rol içerisinde olduğunu belirtti. Kadak konuşmasında, "Saadet Hanım gibi bir ablaya sahip olduğunuz için öncelikle çok şanslısınız. Tabi bizlerde çok şanlıyız Ankara'dakiler olarak. Biz şu an 17 milyon gence sahibiz Türkiye'de ve Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. Bu çok önemli. Çünkü önümüzde ki yıllarda Türkiye olarak Avrupa'nın en çok üreten ülkesi olabiliriz. Ben inanıyorum ki biz bu hedefimize gençlerle yol yürümek olan başkanlarla ulaşacağız, Başkanımız Erol Şahin gibi. Gençlere, 'Elimizden tutsun' diyen başkanlarla ulaşacağız. O yüzden ben bugün burada olduğum için ayrıca mutlu olduğumu tekrar belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin gençlere her zaman güvendiğini söyledi. Kdz. Ereğli'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna dikkat çeken Şahin şunları söyledi; " Ereğli sizlere çok güveniyor, bu kardeşiniz, abinizde sizlere çok güveniyor. Kdz. Ereğli'nin geleceği sizlerin geleceğidir. Hayallerimiz var gençler, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. Yılında, güzel bir Ereğli hayal ediyorum. Hayallerinizin ulaşılabilir, erişilebilir, elle tutulabilir olması lazım. Önemli bir toplumsal hayalin peşindeyiz. Gerçekten yaşanabilir, gençlere umut vadeden, geleceğine güvenle bakabilen gençlerin yaşadığı bir Kdz. Ereğli hayal ediyoruz. İnşallah bunu birlikte başaracağız sevgili gençler. Sizlere güveniyoruz, sizlerle beraber yapacağız bunları. Sizleri gördükçe sizlerle birlikte sizlerden enerji ve güven alıyoruz. Kararlıyız, azimliyiz, heyecanlıyız. Ereğli sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla bütün projelerimizin gerçekleştiğini göreceğiz. Ereğli'yi bir üniversite kenti haline getireceğiz. Ereğli'nin bir üniversite kenti olmasının hayalini kuruyorum. Adını da şimdide teklif ediyorum, inşallah uygun görülür. Şu anda temellerinin atılması yani üç yeni fakülte sayımızı beşe çıkarmayı ilk beş yıl içerisinde düşünüyoruz. Batı Karadeniz Üniversitesi hayallerini kuruyoruz, lütfen bana yardımcı olun. Projelerimizi gerçekleştirmekte sizlere ihtiyacımız var sevgili gençler. Sizleri seviyorum, sizlere güveniyorum." dedi. Program sonrası İl Başkanı Zeki Tosun, Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi Adayları, çok sayıda partili ve gençlerle birlikte sahildeki vatandaşlarla bir araya geldi.



Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. - ZONGULDAK

